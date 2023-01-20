Эрик тен Хаг: «Арсенал» заслуженно лидирует, тренерский стиль работает. Но только от «МЮ» зависит, сможем ли мы остановить их»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился мыслями перед матчем против «Арсенала» в АПЛ.

«Арсенал» заслужил свое нынешнее место в турнирной таблице. 

Они обладают хорошей структурой игры, победным менталитетом и правильным отношением к делу внутри команды. Это позволяет им находиться на вершине лиги. 

Когда мы встречались с ними ранее, уже просматривалось, что их тренерский стиль работает. Они стали даже еще лучше в ходе первой части сезона. Их командный дух очень хорош. 

Сейчас эта команда на ходу. Но только от нас самих зависит то, сможем ли мы остановить их. И мы сделаем все возможное для этого.

Мы понимаем, что должны делать. Нужно показать хорошую игру. Если мы сможем это сделать, то есть шанс получить хороший результат», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

19 комментариев

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Ответ yurchik07
Я такого абсурдного коммента ещё не видел."Мю не готов,надеюсь,что Арсенал возьмёт титул,но победы Мю".Что это за бредятина???На двух стульях хочешь усидеть???Как-то это тухлятиной попахивает.
Человек болеет за мю, но не хочет титула для сити
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yurchik07
Ответ CyberUnited
МЮ пока не готов, так что надеюсь Арсенал возьмет титул. Но победы мю в этом матче)
Я такого абсурдного коммента ещё не видел."Мю не готов,надеюсь,что Арсенал возьмёт титул,но победы Мю".Что это за бредятина???На двух стульях хочешь усидеть???Как-то это тухлятиной попахивает.
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yurchik07
Сомневаюсь.Не с кем.
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StarsAndArrows
Ответ Доминатор3000
Давайте,подарите нам ТОП-МАТЧ,пожалуйста!
Плевать вообще топ не топ,хоть 1-0 с самой унылой игрой меня устроит.
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tackle by Moore
Ответ **Iscander**
Опять будет дуболомить и давать не точные передачи.
У него 83 процента точность в этом сезоне, нормально для его позиции
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**Iscander**
Ответ tackle by Moore
Мактоминей выдаст матч жизни как в первом круге. Вообще он как настоящий манк всегда хорошо на Арсенал настраивался - помню какой бэнгер засадил им из-за штрафной в 2019 при Сульшере
Опять будет дуболомить и давать не точные передачи.
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tackle by Moore
Мактоминей выдаст матч жизни как в первом круге. Вообще он как настоящий манк всегда хорошо на Арсенал настраивался - помню какой бэнгер засадил им из-за штрафной в 2019 при Сульшере
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MURA
Ответ Sevuska
Сака оббежит вокруг Магвайера 10 раз пока тот поймёт , что дело - хана !
Да 10 раз, а 100 и более.
P.S.: последний будет на скамейке
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MURA
Это будет больше битва тренеров в тактияеском плане.
Арсенал на ходу, но ЭХТ доказал что умеет настраивать команду на принципиальные игры.
Я.бы.не ставил на уверенную победу пушкарей, а наоборот рискнул бы п2 и ли х2.
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MUKHIT
2003 год , МЮ Арсенал , 1-1, ПО пен.4-3. первый матчи Тима Ховарда и Йенса Леманна. Вроде забили Пирес и Ван Нистелрой. В воскресенье думаю будет примерно такой же топ матч
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Unreal Thierry
Приятно, когда тренеры других топ-клубов так уважительно и осторожно высказываются о твоей команде.
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emptinesspetr
Думаю, будет повторение результата первого круга 3-1. С другой стороны, МЮ стали значительно сильнее в обороне, возможно и 2-0.
+2
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Sevuska
Сака оббежит вокруг Магвайера 10 раз пока тот поймёт , что дело - хана !
+1
-1
0
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Ответ Доминатор3000
Давайте,подарите нам ТОП-МАТЧ,пожалуйста!
Заждались 😇
+5
0
+5
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valek 211
МЮ,будут тупо ждать контратаку.Плюс судья поможет.
+2
-4
-2
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CyberUnited
МЮ пока не готов, так что надеюсь Арсенал возьмет титул. Но победы мю в этом матче)
+10
-1
+9
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Yuri Ten
Не вижу команды способную на данный момент остановить Арсенал
+3
-5
-2
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Доминатор3000
Давайте,подарите нам ТОП-МАТЧ,пожалуйста!
+14
0
+14
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il1723
без Каземиро дело шляпа
+1
-4
-3
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