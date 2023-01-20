Эрик тен Хаг: «Арсенал» заслуженно лидирует, тренерский стиль работает. Но только от «МЮ» зависит, сможем ли мы остановить их»

поделился мыслями перед матчем против «Арсенала» в .

« » заслужил свое нынешнее место в турнирной таблице.

Они обладают хорошей структурой игры, победным менталитетом и правильным отношением к делу внутри команды. Это позволяет им находиться на вершине лиги.

Когда мы встречались с ними ранее, уже просматривалось, что их тренерский стиль работает. Они стали даже еще лучше в ходе первой части сезона. Их командный дух очень хорош.

Сейчас эта команда на ходу. Но только от нас самих зависит то, сможем ли мы остановить их. И мы сделаем все возможное для этого.

Мы понимаем, что должны делать. Нужно показать хорошую игру. Если мы сможем это сделать, то есть шанс получить хороший результат», – сказал главный тренер « ».