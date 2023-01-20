Первый матч в новом году, перерыв крупным планом и общение команды на поле – «Локомотив» выпустил новое видео со сборов

Теги Локомотив Футбол

«Локомотив» опубликовал новое видео с тренировочных сборов в Абу-Даби. В ролике железнодорожники готовятся к первому матчу в новом году, слушают музыку из восьмидесятых для настроя и разминки. После чего полностью погружаются в игру: подробности общения между футболистами на поле, подача Миранчука и гол Игнатьева с углового, комментарии Галактионова в новом выпуске от Loko TV.

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