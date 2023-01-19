Анчелотти не считает поражение от «Барсы» унизительным: «Они играли лучше. Мы побеждали их в Ла Лиге»
Карло Анчелотти не считает поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) унизительным.
«Мадрид» уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании.
– Было избиение, унижение?
– Неуважительно так говорить, мы проиграли «Барсе», но победили их в Ла Лиге. Они играли лучше и заслужили это, абсолютно, – сказал тренер «Реала».
Стоит отметить, что у Анчелотти на следующий день после Суперкубка уже спрашивали о поражении. Тогда он сказал: «Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. «Барселона» была лучше. Точка».
Да и плевать что с этими же брусками 2 год в ЛЕ позорно вылетают)
побед и поражений.