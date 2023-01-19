Анчелотти не считает поражение от «Барсы» унизительным: «Они играли лучше. Мы побеждали их в Ла Лиге»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Карло Анчелотти не считает поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) унизительным.

«Мадрид» уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании.

– Было избиение, унижение?

– Неуважительно так говорить, мы проиграли «Барсе», но победили их в Ла Лиге. Они играли лучше и заслужили это, абсолютно, – сказал тренер «Реала».

Стоит отметить, что у Анчелотти на следующий день после Суперкубка уже спрашивали о поражении. Тогда он сказал: «Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. «Барселона» была лучше. Точка».

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30 комментариев

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Вячеслав Новиков
Ответ corazón blanco
В спорте нельзя кого-то унизить, можно обыграть, разгромить. Барселона была на голову сильнее в этом матче, осенью было с точностью, а наоборот. Унижаются в первую очередь болельщики, которые пишут в тако ключе, как Вы. Элементарное уважение ещё никого не делало слабым. Вы победили с выиграли трофей, нужно радоваться и праздновать, а не устраивать танцы на костях и оскорблять клуб соперника.
Полностью согласен как болельщик Барселоны, твои комментарии всегда приятно читать адекватные всегда, соперника нужно уважать
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Leo
Ответ Lana Rhoades
Одни обыгрывают ПСЖ, Челси, Ман Сити и Ливерпуль, другие же айнтрахт получают на своем поле 🤓
Забавно, что фанаты Мадрида победам Барселоны над их клубом сопоставляют победы Реала над другими командами. Друзья, речь про очные противостояния. Оно и понятно - последняя разгромная победа Реала над Барселоной была 15 лет назад, в том время как у Барсы таких побед за этот же период чуть ли не с десяток.
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pvh-82
Ответ Олег Петров
Только одни играю против селтиков, шерифоф и шахтёров, а другие против Баварии интера и бенфики (и всё это в самый пик перестройки)🤠
Клоун, ты видел соперников Реала в плей-офф?)))
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Тен мать его Хаг
Ответ Этот Райола хочет денег
Унизительно- это 2 года подряд из ЛЧ в ЛЕ вылетать, когда прямой конкурент в это время ЛЧ берет и Ла Лигу.
Унизительно-это 15 лет не выиграть лч, терпеть унижения от Барсы в лл и радовать победе в кубке раз в 5 лет. Я про реал образца времен Гвардиолы
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белошип
Ответ Этот Райола хочет денег
Унизительно- это 2 года подряд из ЛЧ в ЛЕ вылетать, когда прямой конкурент в это время ЛЧ берет и Ла Лигу.
Зато бчк с "гениальными" ПедриГавами суперкубок взяли в финале обыграв своего хозяина
Да и плевать что с этими же брусками 2 год в ЛЕ позорно вылетают)
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Химчанин Юран
Ответ Sevuska
Унизительно, это когда 2-8 с лучшим пешеходом в мире 😆
А 5:0 на Камп Ноу с лучшим арабом нормально?)
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JealousNobody
Папа Карло, пора на пенсию уже
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zer
можно таких журналистов матерными словами обзывать? это же такой позор так говорить. ладно фанаты между собой, но журналистов за такое поведение надо лишать аккредитации
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Lana Rhoades
Ответ Максим Левицкий
Мы вас унизили старикан, не ищи оправданий. И еще унизим не раз. Вы и так по самые яйца заглотили, но мы вам еще по затылку постучим, так чисто для верности.
Себе по затылку постучи, австралопитек
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Yubaba
Ответ Олег Петров
Только одни играю против селтиков, шерифоф и шахтёров, а другие против Баварии интера и бенфики (и всё это в самый пик перестройки)🤠
Да, а потом проходят ПСЖ, Челси, МС, Ливерпуль. Об этом фанаты рычагов стараются не вспоминать, конечно же, или называть это отскоком)
+3
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+3
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Dexter Dallas
Ответ Олег Петров
Только одни играю против селтиков, шерифоф и шахтёров, а другие против Баварии интера и бенфики (и всё это в самый пик перестройки)🤠
Два года подряд играли против Интера, Баварии и Бенфики? А что же не подготовились, раз второй год подряд одно и то же. А. Как сказал хави, мы били лучше в 1 тайме из 4х с Баварией.
+3
0
+3
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Lana Rhoades
Ответ Олег Петров
Только одни играю против селтиков, шерифоф и шахтёров, а другие против Баварии интера и бенфики (и всё это в самый пик перестройки)🤠
Одни обыгрывают ПСЖ, Челси, Ман Сити и Ливерпуль, другие же айнтрахт получают на своем поле 🤓
+11
-3
+8
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Dexter Dallas
Если хоть один местный кулес, который истинный фанат барсы и при этом ни разу не был на их матче что либо скажет про то, что анчи сказал, что обыграли а Ла Лиге. Напомню, что в прошлом году на ЛЧ реала вы говорили, что зато 4:0 обыграли. Над вами даже в крематории ржали после таких слов.
+1
-1
0
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Олег Петров
Ответ Этот Райола хочет денег
Унизительно- это 2 года подряд из ЛЧ в ЛЕ вылетать, когда прямой конкурент в это время ЛЧ берет и Ла Лигу.
Только одни играю против селтиков, шерифоф и шахтёров, а другие против Баварии интера и бенфики (и всё это в самый пик перестройки)🤠
+3
-11
-8
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Добрый Ретроград
Ответ Sevuska
Унизительно, это когда 2-8 с лучшим пешеходом в мире 😆
Ну тогда да, чёуш.
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Добрый Ретроград
Ответ Максим Левицкий
Мы вас унизили старикан, не ищи оправданий. И еще унизим не раз. Вы и так по самые яйца заглотили, но мы вам еще по затылку постучим, так чисто для верности.
Фига ты грозный.
0
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corazón blanco
Ответ Максим Левицкий
Мы вас унизили старикан, не ищи оправданий. И еще унизим не раз. Вы и так по самые яйца заглотили, но мы вам еще по затылку постучим, так чисто для верности.
В спорте нельзя кого-то унизить, можно обыграть, разгромить. Барселона была на голову сильнее в этом матче, осенью было с точностью, а наоборот. Унижаются в первую очередь болельщики, которые пишут в тако ключе, как Вы. Элементарное уважение ещё никого не делало слабым. Вы победили с выиграли трофей, нужно радоваться и праздновать, а не устраивать танцы на костях и оскорблять клуб соперника.
+2
-1
+1
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Виктор Петров
Карло, очнись, вас натянули по полной
+2
-3
-1
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Максим Левицкий
Мы вас унизили старикан, не ищи оправданий. И еще унизим не раз. Вы и так по самые яйца заглотили, но мы вам еще по затылку постучим, так чисто для верности.
+3
-7
-4
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rachidibrahimov
Это журналист такой вопрос задал ? Будь на месте тактичного Карло, например тот же Моур, он бы послал его, грубо и далеко. Совсем офигели.
+7
-1
+6
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ẞADIM TM
Ответ Зуев Егор
Комментарий удален
Знайте, что если вы хотите добиться успеха, то оставьте эти второсортные турниры и оставьте приоритет на ла лиге. Не получилось в этом сезоне, получится в следующем
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Olegus7
Я согласен с Анчеллотти, Реал сыграл слабее или Барселона сильнее, кому как угодно, но это было явно не унижение...
+1
-1
0
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Вячеслав Новиков
Папо Карло сама адекватность, всегда вызывает уважение, хороший человек
+5
0
+5
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Alexlagodny
Карло, в этой конкретной игре вы обкакались )
+1
-4
-3
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инок
Карло как всегда корректен и прав. Футбол состоит из
побед и поражений.
+17
0
+17
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