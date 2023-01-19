Анчелотти не считает поражение от «Барсы» унизительным: «Они играли лучше. Мы побеждали их в Ла Лиге»

не считает поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) унизительным.

« » уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании.

– Было избиение, унижение?

– Неуважительно так говорить, мы проиграли «Барсе», но победили их в . Они играли лучше и заслужили это, абсолютно, – сказал тренер «Реала».

Стоит отметить, что у Анчелотти на следующий день после Суперкубка уже спрашивали о поражении. Тогда он сказал: «Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. « » была лучше. Точка».