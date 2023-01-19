«Краснодар» и Winline продолжают сотрудничество

ФК «Краснодар» и титульный партнёр клуба компания Winline подписали новое длительное спонсорское соглашение. Срок договора рассчитан до конца сезона 2026/27.

Партнёрство стартовало летом 2020 года и принесло болельщикам «быков» много ярких эмоций и впечатлений. Вместе с Winline ФК «Краснодар» значительно разнообразил развлекательную программу для болельщиков в дни домашних матчей клуба. Доброй традицией для жителей города стал просмотр гостевых игр клуба в амфитеатре парка.

В ноябре прошлого года болельщики стали свидетелями уникального светового шоу перед началом матча с «Зенитом». В качестве сцены для представления служил газон стадиона ФК «Краснодар». Аналогов мероприятию в России ещё не было.

В рамках нового периода сотрудничества Winline сохранит за собой центральное место на игровой форме «Краснодара» и разместит логотип на тренировочном комплекте команды. Болельщиков «горожан» ожидает множество приятных сюрпризов и улучшенных сервисов, которые клуб планирует реализовать в рамках плодотворного партнёрства.

В скором времени будет представлено новое клубное мобильное приложение, которое было разработано при непосредственном участии Winline. Оно объединит в себе самые востребованные сервисы для болельщиков. В ближайших планах также открытие на стадионе фирменного ресторана Winline. Кроме того, компания планирует и дальше совершенствовать программу просмотров гостевых матчей «Краснодара» в амфитеатре, чтобы сделать их любимым видом семейного досуга для жителей и гостей города.