Росель об уходе с поста президента «Барсы»: «Смертельные угрозы поступали родителям ежедневно. Полиция не могла выяснить, кто стоит за этим»
Сандро Росель объяснил уход с поста президента «Барселоны» в январе 2014 года.
«Я покинул должность из-за ежедневных смертельных угроз, которые поступали домой моим родителям. Они получали анонимные звонки и письма. Это было очень серьезно и пугало.
Мы обратились в полицию, однако выяснить, кто за этим стоит, было невозможно. Чтобы избавить семью от страданий, я решил подать в отставку.
Мы не объясняли это потому, что мне не нравится строить из себя жертву. Ситуация с Неймаром помогла мне объяснить, почему я ухожу, потому что я не знал, как это сделать иначе.
Уход был абсурдом, потому что с точки зрения титулов и экономики это были лучшие четыре года в истории клуба», – сказал Росель.
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