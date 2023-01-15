Росель об уходе с поста президента «Барсы»: «Смертельные угрозы поступали родителям ежедневно. Полиция не могла выяснить, кто стоит за этим»

объяснил уход с поста президента «Барселоны» в январе 2014 года.

«Я покинул должность из-за ежедневных смертельных угроз, которые поступали домой моим родителям. Они получали анонимные звонки и письма. Это было очень серьезно и пугало.

Мы обратились в полицию, однако выяснить, кто за этим стоит, было невозможно. Чтобы избавить семью от страданий, я решил подать в отставку.

Мы не объясняли это потому, что мне не нравится строить из себя жертву. Ситуация с помогла мне объяснить, почему я ухожу, потому что я не знал, как это сделать иначе.

Уход был абсурдом, потому что с точки зрения титулов и экономики это были лучшие четыре года в истории клуба», – сказал Росель.