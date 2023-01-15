Росель об уходе с поста президента «Барсы»: «Смертельные угрозы поступали родителям ежедневно. Полиция не могла выяснить, кто стоит за этим»

Теги Барселона Ла Лига происшествия Неймар Сандро Росель Футбол

Сандро Росель объяснил уход с поста президента «Барселоны» в январе 2014 года.

«Я покинул должность из-за ежедневных смертельных угроз, которые поступали домой моим родителям. Они получали анонимные звонки и письма. Это было очень серьезно и пугало.

Мы обратились в полицию, однако выяснить, кто за этим стоит, было невозможно. Чтобы избавить семью от страданий, я решил подать в отставку.

Мы не объясняли это потому, что мне не нравится строить из себя жертву. Ситуация с Неймаром помогла мне объяснить, почему я ухожу, потому что я не знал, как это сделать иначе.

Уход был абсурдом, потому что с точки зрения титулов и экономики это были лучшие четыре года в истории клуба», – сказал Росель.

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6 комментариев

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ljolik888
Ответ barca1899messi
С одной стороны ты прав Я тоже всегда действую и этому выражению в первую очередь научись уважать себя чтобы тебя зауважали другие Но с другой стороны это не всегда работает
Правда есть правда
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BurBon
Экономика была хороша, потому что все супер таланты на тот момент были в прайме, эту команду сделал Лапорта. При Роселе был один негатив, а потом его дело продолжил Барто и оставил после себя руины.
+1
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+1
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Pb-SE
Полиция не могла понять, кто такой ригоберка
0
0
0
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barca1899messi
Ответ ljolik888
Перес - кто ещё ? На самом деле уважайте себя и вас тоже будут уважать .
С одной стороны ты прав Я тоже всегда действую и этому выражению в первую очередь научись уважать себя чтобы тебя зауважали другие Но с другой стороны это не всегда работает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Перес - кто ещё ? На самом деле уважайте себя и вас тоже будут уважать .
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-2
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corazón blanco
Порой болельщики очень часто забывают, что футбол это в первую очередь игра, переходя все рамки дозволенного. А уж родителям угрожать это вообще подло и низко.
+8
-1
+7
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