Председателем совета директоров «Торпедо» может стать Юхневич

И. о. председателя совета директоров « » рассказал об изменениях в руководстве клуба.

– 30 декабря я объяснил сотрудникам клуба ту ситуацию, которая у нас складывается. По регуляторно-финансовым требованиям Сергей Юрьевич Менжинский ушел из состава совета директоров «Торпедо». В настоящее время и. о. председателя СД являюсь я [Анатолий Ходоровский].

У нас будут изменения в составе СД, о чем было сказано публично. Это будет долгая юридическая процедура, так как «Торпедо» является акционерным обществом. В состав СД на должность председателя совета директоров номинирован Леонид Александрович Юхневич. Но сейчас нельзя говорить о том, что он получит эту должность.

— Можете пояснить, что значат регуляторно-финансовые требования?

— Определенные регуляторные требования связаны с тем, что человек не может сочетать работу в совете директоров с некоторой другой деятельностью.

— Можете рассказать про Юхневича?

— Юхневич будет представителем акционеров, он номинирован ими и будет заниматься в полной мере деятельностью клуба. Он не связан напрямую с группой компаний «Регион» и концерном «Россиум», но это человек, близкий к собственникам, которые считают, что он будет заниматься на постоянной основе вопросами «Торпедо».

Я знаю этого человека 19 лет, что работаю в группе компаний «Регион». Это в высшей степени профессиональный менеджер, который прекрасно понимает многие проблемы, связанные с футболом. Это мое личное суждение, основанное на опыте знакомства.

— Предполагает ли смена председателя совета директоров какие-то глобальные изменения в клубе?

— Никаких глобальных изменений не предполагается. У нас есть определенная стратегия и путь развития, которым мы идем и будем идти. Мы предполагаем, о чем говорили не раз, совершенствование внутренних корпоративных принципов.

Никаких глобальных изменений в составе группы «Регион» не происходит, Сергей Судариков остается ее конечным бенефициаром, – сказал Анатолий Ходоровский.