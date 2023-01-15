«МЮ» победил «Сити», спорный гол Бруну, поражение «Ливерпуля», осечка «Милана», «Челси» перехватил Мудрика, новый рекорд Овечкина и другие новости

1. В центральном матче дня «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ман Сити» (2:1), забив на 78-й и 82-й минутах. Дерби не обошлось без судейского скандала: Маркус Рэшфорд, находясь в офсайде, мог мешать игрокам «Сити», когда забивал Бруну, хотя ВАР засчитал гол. При этом у «Сити» был 1 удар в створ за матч, а команда Эрика тен Хага выиграла с 29,7% владения.

2. В других матчах АПЛ «Ливерпуль» крупно проиграл «Брайтону» (0:3), трижды пропустив во 2-м тайме, «Эвертон» потерпел очередное поражение, уступив «Саутгемптону» (1:2) и остальные результаты.

3. КХЛ. «Сочи» обыграл «Металлург», прервав антирекордную серию из 21 поражения подряд, «Ак Барс» уступил «Сибири», «Салават» победил «Адмирал», «Барыс» проиграл «Нефтехимику»

4. «Челси» и «Шахтер» за 70+40 млн евро договорились о трансфере Михаила Мудрика, боссы лондонского клуба даже рванули в Польшу ради этого. Украинский клуб подтвердил, что сделка близка к завершению. Вингер будет зарабатывать 7,5 млн евро в год, контракт – до 2030-го. «Арсенал» и другие клубы АПЛ недовольны поведением «Челси» на фоне этой историию

5. НХЛ. Александр Овечкин повторил рекорд лиги по числу сезонов с 30+ голами (17), принадлежавший Майку Гартнеру. Он забросил единственную шайбу «Вашингтона» в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.

«Тампа» обыграла «Сент-Луис», несмотря на 15-й гол Бучневича в сезоне. «Коламбус» обыграл «Детройт», Гавриков забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

6. Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Германия – 2-я, Италия – 3-я.

7. Распался танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано. Они – чемпионы юношеских Олимпийских игр-2020

8. В Серии А «Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), уйдя с 0:2. Забили Леау и Калабрия, у Тео автогол. Гол Лаутаро на 3-й минуте принес «Интеру» победу над «Вероной» (1:0). Таким образом, «Наполи» опережает «Милан» на 9 очков в Серии А, «Ювентус» и «Интер» – на 10.

9. Футбольная сборная России может провести 5 товарищеских матчей в 2023-м. Первый – в марте.

10. НБА. «Майами» взял верх над «Милуоки» без Янниса и другие результаты.

11. Лео Месси не вернется в «Барсу» – переговоров никогда не было. Он хочет продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2024-го.

12. Вратарь «Вегаса» Робин Ленер заявил о банкротстве. Он владеет фермой по выращиванию змей, сумма долгов – от 10 до 50 млн долларов.

13. Дарья Касаткина разгромно проиграла Белинде Бенчич в финале турнира в Аделаиде, взяв лишь два гейма.

14. Юссуфе Мукоко может быть не 18 лет, а 22, пишет Bild. «Челси» и «Ньюкасл» могут отказаться от форварда «Боруссии» в случае расследования.

15. Трансферные новости. «Тоттенхэм» может продать Кейна, чтобы подписать Гвардиола. Харри – главная цель «Баварии». «Барселона» и Гарсия готовы обсудить продажу защитника зимой. Клубу это нужно для ФФП. «Локо» не хочет отпускать Баринова зимой, отступные – 15 млн евро. «Бешикташ» готов вернуться к переговорам летом. Дзюба едет к «Торпедо» на сборы в Турцию.

16. «Челси» не уволит Поттера – нового тренера не ищут. Грэму пообещали трансферы и время в ходе ЧМ-2022.

17. Нориаки Касаи вернулся в спорт в 50 лет. Трехкратный призер Олимпийских игр в прыжках с трамплина выступил на Континентальном кубке.

18. Снайпер NAVI Александр «S1mple» Костылев стал лучшим игроком 2022 года в CS:GO. Он первый каэсер в истории, взявший награду трижды.

Цитаты дня.

Хави: «Этап Моуринью в класико не создал хорошего имиджа ни «Реалу», ни «Барсе». Анчелотти – джентльмен, я им восхищаюсь»

Аканджи о голе Бруну: «Я оставил Рэшфорда вне игры, но он играл до последней секунды. Для меня офсайд очевиден»

Каррера о Соболеве в Италии: «В «Юве» или «Роме» он бы себя не проявил. Даже Кокорин в «Фиорентине» не заиграл – сильнейший российский футболист с безумными качествами»

Макдэвид раскритиковал серии буллитов: «Дерьмовый способ закончить игру. Их никто не любит»

«Мудрик – копия Мбаппе. Будет здорово увидеть его игру на более высоком уровне». Луческу о вингере «Шахтера»

Чеферин о «Реале» и Пересе: «Они считают себя элитным клубом, настолько важным, что все должны склониться перед ними»

Петр Чех: «Первый гол «МЮ» доказал, что люди, которые придумывают правила, не понимают игру»