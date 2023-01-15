Хави идет за первым тренерским трофеем с «Барсой», на пути – «Реал» Анчелотти

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Мадридцы в полуфинале прошли «Валенсию», а каталонский клуб одолел «Бетис», причем исход обеих встреч решился в серии пенальти.

Шансы соперников букмекеры считают практически равными, с едва заметным перевесом в пользу команды Хави. На победу «Барселоны» в основное время можно поставить с коэффициентом 2,50, а на «Реал» – с кэфом 2,75. Можно просто сделать ставку на то, кто возьмет трофей: тут расклад 1,85 против 2,02 опять же в пользу каталонцев.

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