Андрей Аршавин: «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин считает, что называть «Зенит» русской «Баварией» еще рано. 

Петербуржская команда выиграла чемпионат России 4 раза подряд. После 17 туров нынешнего сезона Мир РПЛ она лидирует в турнирной таблице.

– Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

– Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.

– Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

– Не знаю, – сказал заместитель генерального директора сине-бело-голубых.

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16 комментариев

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Vitamin_B
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Вот насмешили конечно. Всегда веселилт сравнения такого рода: русский Месси и тп ))
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Виталий Желтоусов
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Скорее бы закончилось это время... зенита.
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Iuasamotu
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Результаты не русской Баварии все увидели на ЧМ, где Германия с треском провалилась, ибо всё было заточено на один клуб
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SMART789
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Ответ psycho killer
питерский альнаср, скорее
Окау)
кто тогда вы?)
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Дмитрий Чидакин
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Бразильская Бавария
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Никому_никабельный
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Не, ну гениальная же у нас журналистика. Все вопросы всегда такие интересные и неожиданные. Действительно должно пройти время чтоб на них ответить
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Deca
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Ответ Пирс Морган
– Не знаю, – сказал заместитель генерального директора сине-бело-голубых. Гениальная аналитика
На глупые вопросы - такие же ответы
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Hong Kil
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Пока ближе к ПСЖ. Сократить надо количество московских команд, а то Зенит сразу имеет минимум 25 очков.
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Старый Негр
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Не, ну тут по факту. Даже отлаженной машине зомбирования нужно время для вкладывания очередной установки в головы стада.
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psycho killer
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питерский альнаср, скорее
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Aleksander Naumow
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Ответ Владислав Бондарчук
Время 10 чемпионств подряд?) у меня было 380 подряд в фм-е)
Небось поднял какой нибудь условный Навозотаптальщик в вышку.
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Aleksander Naumow
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Поживём увидим, всё таки чтобы быть Баварией нужно скупать весь чёмпик перспективной молодёжи, также иметь своих ребят и естественно хорошо играть на международной арене.
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Владислав Бондарчук
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Время 10 чемпионств подряд?) у меня было 380 подряд в фм-е)
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Пирс Морган
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– Не знаю, – сказал заместитель генерального директора сине-бело-голубых.

Гениальная аналитика
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T622222
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До русского Брюгге бы дожить
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Михаил1970
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Зенит - российский Шальке и Црвена Звезда)
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