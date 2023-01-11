Андрей Аршавин: «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время»
Андрей Аршавин считает, что называть «Зенит» русской «Баварией» еще рано.
Петербуржская команда выиграла чемпионат России 4 раза подряд. После 17 туров нынешнего сезона Мир РПЛ она лидирует в турнирной таблице.
– Раньше «Зенит» часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?
– Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.
– Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?
– Не знаю, – сказал заместитель генерального директора сине-бело-голубых.
кто тогда вы?)
Гениальная аналитика