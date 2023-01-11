считает, что называть «Зенит» русской «Баварией» еще рано.

Петербуржская команда выиграла чемпионат России 4 раза подряд. После 17 туров нынешнего сезона Мир она лидирует в турнирной таблице.

– Раньше « » часто называли русской «Баварией». Сейчас можно так сравнивать?

– Рановато. «Зенит» еще не русская «Бавария». Должно пройти время.

– Сколько еще нужно чемпионств подряд, чтобы «Зенит» можно было сравнить с «Баварией»?

– Не знаю, – сказал заместитель генерального директора сине-бело-голубых.