«Химки» должны игрокам около 150 млн рублей. Задолженность сократилась с 300 млн («Матч ТВ»)

Теги Химки премьер-лига Россия Матч ТВ деньги Футбол

«Химки» задолжали игрокам больше 100 миллионов рублей. 

По информации «Матч ТВ», сумма долга подмосковного клуба перед футболистами составляет порядка 150 миллионов рублей. В октябре клуб был должен игрока более 300 миллионов рублей. 

Генеральный директор «Химок» опроверг эту информацию: «У нас на конец года нет никаких долгов, все закрыто, все вопросы были решены к концу 2022 года», – сказал Николай Оленев. 

После 17 проведенных туров Мир РПЛ красно-черные набрали 12 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. 

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11 комментариев

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HoratioH
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Терюшков, где бабки?
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dreamstep
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Понятно, Химки начали уходом Глушака и других опытных игроков разгружать зарплатную нагрузку перед ФНЛ.
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Виталий Желтоусов
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Торпедо и Химки в ФНЛ. Кто против?
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Ussaev M
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Спасибо батюшке
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Михаил1970
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Всем, кому должен - прощаю
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Фанат Сан-Марино
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Зато когда они окажутся в Небесной Лиге, ничего должны не будут
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MikhaL
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Лучшая Лига Мира поможет разгрузить платежную ведомость.
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Yndestad
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Это ж одному мобилизованному весь год платить можно)
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Ебздрогыч
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Намолили!
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Ебздрогыч
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Задолженность сократилась - это Бог помог!
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Жирный Лукаку
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Игроки церковного клуба должны уметь прощать
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