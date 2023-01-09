«Химки» должны игрокам около 150 млн рублей. Задолженность сократилась с 300 млн («Матч ТВ»)

«Химки» задолжали игрокам больше 100 миллионов рублей.

По информации « », сумма долга подмосковного клуба перед футболистами составляет порядка 150 миллионов рублей. В октябре клуб был должен игрока более 300 миллионов рублей.

Генеральный директор «Химок» опроверг эту информацию: «У нас на конец года нет никаких долгов, все закрыто, все вопросы были решены к концу 2022 года», – сказал Николай Оленев.

После 17 проведенных туров Мир красно-черные набрали 12 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.