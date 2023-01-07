«Милан» и Беннасер договорились о продлении контракта до 2027 года. Отступные – 50 млн евро

Теги Милан серия А Италия Исмаэль Беннасер Футбол

Полузащитник Исмаэль Беннасер продлит контракт с «Миланом». 

Стороны достигли договоренности о продлении договора до 2027 года, сообщает Milan News со ссылкой на Sky Sport. Зарплата игрока составит 4 миллиона евро в год без учета бонусов. 

По информации Фабрицио Романо, в контракте останется пункт об отступных в размере 50 миллионов евро. 

Алжирец подпишет контракт в ближайшие дни. 

В текущем сезоне Серии А 25-летний хавбек провел 16 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь

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25 комментариев

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0rbit
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Ответ D-oh!
Возможно, таковы были условия со стороны игрока. Или вы думаете Милан враг самому себе?)
Возможно тогда стоило его продать за эту сумму будущим летом, все равно два года по контракту. Какой смысл в продлении - если он может и без него быть продан за эту клаусулу. 🧐
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Evgeniy 72
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Ответ Amalfitano
50 мультов? Ну летом как минимум Вилла, Вест Хэм, Эвертон, Ноттингем и еще пол АПЛ смогут его купить.
Понятно, что такую низкую клаусулу агент игрока выбил не для английских середняков. Будет предметный интерес от топ клубов, и Беннасер сможет уйти в интересную именно ему команду на улучшенных условиях. Ну или ещё раз увеличить зарплату в Милане.
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Ответ Amalfitano
50 мультов? Ну летом как минимум Вилла, Вест Хэм, Эвертон, Ноттингем и еще пол АПЛ смогут его купить.
канеш амбиции лучшего полузащитника заканчиваются в 23 года на этом мусоре, половину из которого ещё и шипе окажется, лол 🤡
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kaka10
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Ответ AC.Milan.Fan
Отлично что продлили Бенассера, ключевой опорник вместе с Тонали, только вот надо было в отступные прописать не 50 а 150 миллионов, следующий на очереди Леао, с ним вроде уже тоже договорились на 7 млн зарплаты ...
а зарплату ему сделать 1.5 в год
всё же так просто ведь
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Werter#
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Ответ Миланбот
Угу, только класусула в 50 лямов не вселяет уверенности, что надолго с нами
Ну хоть не бесплатно уйдет к примеру за кесье тоже хотелось бы получиться 50 лямов
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D-oh!
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Ответ AC.Milan.Fan
Отлично что продлили Бенассера, ключевой опорник вместе с Тонали, только вот надо было в отступные прописать не 50 а 150 миллионов, следующий на очереди Леао, с ним вроде уже тоже договорились на 7 млн зарплаты ...
Очевидно, что Милан бы с удовольствием "прописал" бы 150 млн. Видимо, небольшая сумма отстутпных - одно из условий продления со стороны игрока
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D-oh!
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Ответ 0rbit
в мире где Ноттингем Форест платит за ГИББСА-УАЙТА ( кто-то следит за этим топарем лол ) 45 млн. Милан продляет лучшего своего полузащитника за 50млн. Все что нужно знать об этой сделке.
Возможно, таковы были условия со стороны игрока. Или вы думаете Милан враг самому себе?)
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Amalfitano
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50 мультов? Ну летом как минимум Вилла, Вест Хэм, Эвертон, Ноттингем и еще пол АПЛ смогут его купить.
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Nadert@
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Думаю что год еще отыграет. Будут искать замену. А потом уйдет в АПЛ.
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AC.Milan.Fan
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Отлично что продлили Бенассера, ключевой опорник вместе с Тонали, только вот надо было в отступные прописать не 50 а 150 миллионов, следующий на очереди Леао, с ним вроде уже тоже договорились на 7 млн зарплаты ...
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v6vngyr2dh
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Ответ Johnny Mnemonik
Он же не в ЮВЕ?) я как бы за МЮ... Но главный клуб Италии, это Ювентус, чисто по факту. Вот в ЛЧ главный клуб от Италии это Милан...
Главный клуб Италии тот, который не вылетал в серию Б
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v6vngyr2dh
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Ответ 0rbit
нет это лучший полузащитник мира прямо сейчас
Ахахаха
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0rbit
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в мире где Ноттингем Форест платит за ГИББСА-УАЙТА ( кто-то следит за этим топарем лол ) 45 млн. Милан продляет лучшего своего полузащитника за 50млн.
Все что нужно знать об этой сделке.
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ТТД Бубнова
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Все хорошо, но отступные по нынешним меркам ни о чем.
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Johnny Mnemonik
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Ответ Direct free kick
Играть за главный клуб Италии огромная честь и просто удача
Он же не в ЮВЕ?) я как бы за МЮ... Но главный клуб Италии, это Ювентус, чисто по факту. Вот в ЛЧ главный клуб от Италии это Милан...
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Boni Jek
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Хорошая 👍 новость
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Миланбот
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Ответ Михаил Назаров
Беня с нами, ура, наконец-то
Угу, только класусула в 50 лямов не вселяет уверенности, что надолго с нами
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Ответ Игорь Новиков
Отличная новость.
Чем отличная ? тем что клауссула осталась такой же
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Ответ Крыс Пол
Это тот самый мужичок, который в каждом втором матче получал жк?
нет это лучший полузащитник мира прямо сейчас
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Игорь Новиков
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Отличная новость.
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Крыс Пол
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Это тот самый мужичок, который в каждом втором матче получал жк?
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Sobachkin
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Отлично
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Direct free kick
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Играть за главный клуб Италии огромная честь и просто удача
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Михаил Назаров
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Беня с нами, ура, наконец-то
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Splin
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Разумно
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