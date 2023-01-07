«Милан» и Беннасер договорились о продлении контракта до 2027 года. Отступные – 50 млн евро
Полузащитник Исмаэль Беннасер продлит контракт с «Миланом».
Стороны достигли договоренности о продлении договора до 2027 года, сообщает Milan News со ссылкой на Sky Sport. Зарплата игрока составит 4 миллиона евро в год без учета бонусов.
По информации Фабрицио Романо, в контракте останется пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.
Алжирец подпишет контракт в ближайшие дни.
В текущем сезоне Серии А 25-летний хавбек провел 16 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
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Все что нужно знать об этой сделке.