Артета о критике поведения у бровки: «Если мне будет нужно что-то изменить, то я сам посмотрю в зеркало и сделаю это очень быстро»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета ответил на критику своего поведения во время матчей. 

Главного тренера «Арсенала» критиковали за эмоциональное поведение и споры с 4-м арбитром игры против «Ньюкасла» (0:0).

«Я такой человек, и я я буду стараться все время становиться лучше, и что бы я ни делал – будь то завтра, послезавтра или еще через день – это должно сделать клуб сильнее, а моих игроков лучше. Нам нужно играть лучше и побеждать.

Но если мне будет нужно что-то сделать, я сделаю это, и если мне будет нужно что-то изменить, то, поверьте мне, я сам посмотрю в зеркало и изменю это очень быстро», – сказал Артета.

«Артета вел себя как клоун. Мисс Транчбул из мюзикла «Матильда» лучше всего изобразила его, топая, крича и рыча». Саттон о поведении тренера «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

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6 комментариев

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headmaster
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Ответ Arima Baki
Комично это когда две 100 % пенальти не ставить, а Артета справедливо был зол. Ему что сидеть и не вдуплять где он находится как Поттер например?
А с чего вдруг ты Поттера приплел? Клубная неприязнь?
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Wekil Halylow
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Артетим COYG
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Arima Baki
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Ответ headmaster
Ну вообще Артета в матче с Ньюкасл действительно постоянно спорил с 4-мы арбитром, что выглядело комично. И на справедливую критику очень своеобразно отреагировал. Не удивлюсь, если в ближайших матчах красную получит. FA может и не простить
Комично это когда две 100 % пенальти не ставить, а Артета справедливо был зол. Ему что сидеть и не вдуплять где он находится как Поттер например?
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headmaster
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Ну вообще Артета в матче с Ньюкасл действительно постоянно спорил с 4-мы арбитром, что выглядело комично. И на справедливую критику очень своеобразно отреагировал.

Не удивлюсь, если в ближайших матчах красную получит. FA может и не простить
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Пирс Морган
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Артета: "Завтра сегодня станет вчера"
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bel01
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Если будет нужно, он даже немного подоминирует над своим отражением.
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