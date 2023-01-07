Артета о критике поведения у бровки: «Если мне будет нужно что-то изменить, то я сам посмотрю в зеркало и сделаю это очень быстро»

ответил на критику своего поведения во время матчей.

Главного тренера «Арсенала» критиковали за эмоциональное поведение и споры с 4-м арбитром игры против «Ньюкасла» (0:0).

«Я такой человек, и я я буду стараться все время становиться лучше, и что бы я ни делал – будь то завтра, послезавтра или еще через день – это должно сделать клуб сильнее, а моих игроков лучше. Нам нужно играть лучше и побеждать.

Но если мне будет нужно что-то сделать, я сделаю это, и если мне будет нужно что-то изменить, то, поверьте мне, я сам посмотрю в зеркало и изменю это очень быстро», – сказал Артета.

«Артета вел себя как клоун. Мисс Транчбул из мюзикла «Матильда» лучше всего изобразила его, топая, крича и рыча». Саттон о поведении тренера «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»