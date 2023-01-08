Дешам продлил контракт с Францией, Хабиб ушел из ММА, санкции Украины против Тимощука, поражение «Реала», Месси – плеймейкер года, рекорд Клэбо и другие новости утра

1. Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Под руководством Дидье команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

2. Хабиб подтвердил уход из индустрии ММА. Экс-боец хочет больше времени уделять семье. Здесь можно узнать подробности.

3. «Реал» потерпел 2-е поражение в сезоне Ла Лиги, уступив «Вильярреалу» – 1:2. Теперь «Барса» оторвется от «Мадрида» на 3 очка, если обыграет «Атлетико». Может, «Реалу» не хватило испанских игроков – впервые в истории «Мадрид» выставил на матч Ла Лиги стартовый состав без них.

В других матчах тура «Мальорка» обыграла «Вальядолид», «Эспаньол» сыграл вничью с «Жироной».

4. «Ювентус» одолел «Удинезе» благодаря голу Данило на 86-й – 1:0. Это восьмая сухая победа «бьянконери» в Серии А подряд. «Интер» упустил победу над «Монцей», пропустив на 93-й – 2:2. «Фиорентина» обыграла «Сассуоло» (2:1).

5. Украина ввела санкции против Тимощука. Экс-игрока сборной лишили наград, его активы заблокировали.

6. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Каролину» (4:3 Б), Марченко сделал первый хет-трик в лиге. «Монреаль» был сильнее «Сент-Луиса» (5:4), Дадонов впервые в сезоне набрал 2 (0+2) очка, Бучневич забил впервые за 6 игр, Александров забросил первую шайбу в карьере. Все результаты дня – здесь.

7. «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в Кубке Англии (2:2), теперь будет переигровка. Все итоги дня в турнире можно изучить здесь.

8. Клэбо одержал шестую подряд победу на этапах «Тур де Ски», выиграв в классическом масс-старте на 15 км. Йоханнес побил рекорд Большунова и Устюгова.

9. Йоханнес Бо победил в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, Фийон-Майе – 2-й, Тарьей Бо – 3-й. У женщин выиграла Эльвира Оберг, Вирер – 2-я, Симон – 3-я.

10. НБА. Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» выиграть у «Нового Орлеана» и другие результаты.

11. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира ATP в Аделаиде, Корда вышел в финал.

12. Месси в рекордный 5-й раз признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS. Модрич – 2-й. У Лео 13 наград от IFFHS за карьеру – больше всех. Роналду с 8 победами – 2-й.

13. Роберто Мартинес возглавит сборную Португалии. Устная договоренность с экс-тренером сборной Бельгии достигнута.

14. Трансферные новости. «Аль-Наср» и Абубакар расторгли контракт – Роналду теперь вписывается в лимит на легионеров. Павар контактировал с «Барселоной», клуб не против его перехода из «Баварии». Хави хочет видеть Субименди на позиции Бускетса в «Барсе», Лапорта настаивает на трансфере Невеша. «МЮ» работает над арендой форварда Нидерландов Вегорста.

15. Итальянский фигурист Даниэль Грассль готов начать тренироваться у Этери Тутберидзе на постоянной основе, утверждает «Р-Спорт». Ранее он посетил «Хрустальный».

16. Сборная России откажется от формы adidas в 2023 году. 1 марта 2022-го компания приостановила партнерское соглашение с РФС.

17. Кубок Франции. 1/32 финала. «Монако» по пенальти вылетел от «Родеза», «Лион» победил «Метц», «Бордо» уступил «Ренну». Все результаты – здесь.

18. «Сибирь» победила минское «Динамо» (3:2 ОТ) в единственном матче дня в КХЛ.

19. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. «Барса» сыграет с «Сеутой» из 3-го дивизиона, «Реал» – с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Леванте».

20. Дакар-2022. Аль-Раджи выиграл 7-й этап, Аль-Аттия сохранил лидерство, Лопрайс возглавил гонку в классе грузовиков.

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