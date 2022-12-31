Во сколько играют Атлетико – Барселона, Ла Лига, 8 января, время начала матча
В воскресенье, 8 января, сыграют Атлетико и Барселона в 16 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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