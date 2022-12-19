Андрей Аршавин: «Месси бы победил, если бы завтра были выборы президента Аргентины»
Андрей Аршавин высказался о финале ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).
«Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе.
Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил», – сказал экс-игрок сборной России.
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