Андрей Аршавин: «Месси бы победил, если бы завтра были выборы президента Аргентины»

Теги Андрей Аршавин Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высказался о финале ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).

«Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе.

Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил», – сказал экс-игрок сборной России.

Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные