Андрей Аршавин: «Месси бы победил, если бы завтра были выборы президента Аргентины»

высказался о финале ЧМ-2022 между сборными и Франции (3:3, 4:2 пен.).

«Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе.

Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента республики, Месси бы победил», – сказал экс-игрок сборной России.

Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ