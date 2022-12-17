Шансы Аргентины и Франции в финале ЧМ почти равны. Кто возьмет титул – Месси или Мбаппе?

Аргентина встречается с Францией в финале ЧМ-2022 в Катаре.

В полуфинале аргентинская сборная довольно легко преодолела сопротивление хорватов (хотя эпизод с пенальти и вызвал бурные споры), а Франция не без труда прошла команду Марокко.

В главном матче турнира букмекеры считают шансы команд практически равными: на победу аргентинцев дают коэффициент 2,93, а на успех «трехцветных» – 2,82. Учитывая наличие в составе команд лучших бомбардиров катарского мундиаля Лео Месси и Килиана Мбаппе (у обоих по 5 голов), интересно смотрится ставка «обе забьют» за 2,02. Можно и просто поставить на то, кто станет чемпионом мира – Аргентина (1,96) или Франция (1,93).

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