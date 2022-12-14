Порноактриса Ева Эльфи о Месси и Роналду: «Мне нравится Лео. Криштиану немного пафосный, мужчина не должен так сильно любить себя»

Ева Эльфи сделала выбор между и .

«Кто круче – Месси или Роналду? Мне больше нравится Месси.

Роналду немного пафосный, а Месси не такой, он добряк. Мне кажется, мужчина не должен так сильно любить себя, как это делает Роналду», – сказала порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ