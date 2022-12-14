Арабская сказка закончилась? Шансы Марокко в 5 раз ниже, чем у Франции

Сборная Марокко встретится с соперниками из Франции в 1/2 финала чемпионата мира.

Арабская команда удивила многих, сумев пройти в плей-офф испанцев и португальцев. Но написать новую главу этой сказки будет сложно. PARI оценивает шансы французов на победу в основное время примерно в 5 раз выше, чем у марокканцев. Зато поставить на африканскую сборную можно с очень выгодным коэффициентом 7,50, в то время как на действующих чемпионов мира – с 1,58.

В плей-офф добиться успеха можно и не в основное время. Коэффициент на выход французов в финал – 1,25, на марокканцев можно поставить с 4,30.

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