Франция – явный фаворит, а победа Марокко может принести вам пятикратный куш

Сборные Марокко и Франции поспорят за выход в финал чемпионата мира.

Африканская команда уже выбила соперников из Испании и Португалии. Но сегодня продлить серию сенсационных успехов будет сложно… Коэффициенты BetBoom говорят сами за себя: 1,2 – на выход в финал сборной Франции, 5 – на проход марокканцев.

Хакими и компания не фавориты, но просто так они не сдадутся. А вы можете воспользоваться бонусом от BetBoom – до 7000 рублей новым клиентам!

Сделать ставку на марокканцев, рассчитывая на пятикратный куш, или выбрать маститых французов – это решать только вам.