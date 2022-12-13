В рамках проекта «Футбольная страна» открылась новая площадка

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В конце июля этого года «РЖД» и ФК «Локомотив» объявили о старте Всероссийского проекта «Футбольная страна», в рамках которого организаторы проекта проведут обновление 30 футбольных коробок по всей России: от Калининграда до Камчатки.

Новая площадка открылась в Рыбинске – втором по величине городе Ярославской области. Ранее первые семь обновленных футбольных коробок уже открылись в Подмосковье, Тамбовской, Калининградской, Курской, Воронежской и Самарской областях. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор подразделения женского футбола ФК «Локомотив» Александр Бондаренко и футболистка сборной России и ЖФК «Локомотив» Яна Шеина.

После официальной части все участники мероприятия отпраздновали открытие новой площадки вместе с «Додо Пиццей». Ресторан разделяет спортивные и семейные ценности «Локомотива» и поддерживает клуб в возможностях развивать детский футбол по всей стране.  

«Футбольная страна» набирает обороты, следить за всеми новостями можно на официальном сайте проекта. 

 

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