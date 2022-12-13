Новая серия пенальти от Хорватии или Аргентина в финале? Ставьте на 1/2 ЧМ с бонусом до 10 000 рублей от «Лиги Ставок»

Аргентина играет с Хорватией в первом полуфинале ЧМ-2022.

Хорваты прорвались в 1/2 финала через две серии пенальти, сборную Аргентины послематчевая серия также не миновала – пришлось испытать удачу в горячем матче с Нидерландами.

Букмекеры считают Лионеля Месси с партнерами фаворитом этого противостояния: на победу аргентинцев в основное время можно поставить за 1,91, а на проход – за 1,43. Успех команды Златко Далича в основное время оценен коэффициентом 4,70, а выход в финал – 2,95. Можно взять победу одного из соперников по пенальти – кэф там 13,00 на обоих полуфиналистов.

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