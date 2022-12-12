Де ла Фуэнте о сборной Испании: «Хочу поддерживать тесные отношения с болельщиками, чтобы у нас было 48 миллионов игроков»

Главный тренер сборной высказался о поддержке команды.

– Заметили ли вы, что сборную мало поддерживают в других странах?

– Я хочу поддерживать тесные отношения с вами и с болельщиками, чтобы у нас было 48 миллионов игроков и чтобы мы чувствовали себя командой.

Это правда, что в Испании мы очень верны нашей сборной, и я хочу вернуть дух 2010 года, – сказал Луис де ла Фуэнте.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ