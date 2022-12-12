Де ла Фуэнте о сборной Испании: «Хочу поддерживать тесные отношения с болельщиками, чтобы у нас было 48 миллионов игроков»
Главный тренер сборной Испании высказался о поддержке команды.
– Заметили ли вы, что сборную мало поддерживают в других странах?
– Я хочу поддерживать тесные отношения с вами и с болельщиками, чтобы у нас было 48 миллионов игроков и чтобы мы чувствовали себя командой.
Это правда, что в Испании мы очень верны нашей сборной, и я хочу вернуть дух 2010 года, – сказал Луис де ла Фуэнте.
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