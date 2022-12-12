РФС запустил 3-й сезон конкурса массовых проектов «Россия – футбольная страна!»

Третий сезон конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна!» стартовал.

«Организаторы любых футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 5 февраля 2023 года. Призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона вырастет и составит 6,75 млн рублей», – сказано в сообщении на сайте .

Всего представлено 8 категорий, в которых любые действующие проекты могут заявиться: «Лучший массовый проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший любительский клуб», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лучшая футбольная инициатива», «Лучшая инициатива движения болельщиков».

Заявки будут приниматься до 5 февраля, после чего будет проведена дополнительная проверка проектов.

«С 15 февраля до 12 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 13 по 30 марта лучшие региональные проекты пройдут межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 1 мая. Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 250 тысяч, третье – 200 тысяч», – информирует Российский футбольный союз.

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