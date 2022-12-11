Мандрыкин о медикаментозной коме: «Всякие видения бывают. Лежишь, все кажется как по-настоящему, но ничего не можешь сделать»

рассказал о галлюцинациях в медикаментозной коме.

Мандрыкин в ноябре 2010 года попал в аварию и с тех пор не может двигаться самостоятельно.

– Вы рассказывали о медикаментозной коме. Как вам казалось, что врачи хотят забрать у вас органы, а вы кричите им: «Не надо, я жив». Это самое страшное, что тогда было?

– Неприятно было. В медикаментозной коме ты путаешь реальность с нереальностью.

Может, врачи рядом проходили и говорили что-то, а ты как-то иначе это воспринимаешь. Всякие видения бывают. И лежишь – все кажется как по-настоящему, но ты ничего не можешь сделать.

А самое страшное – это как люди умирают в реанимации. Вот человек есть, а через минуту его нет. Лежит и умирает постепенно. Ему ничем не могут помочь.

– Не жалеете, что не попробовали нетрадиционную терапию? Я так понял, к вам обращались.

– Нет, это все мошенники. Человечество еще не придумало, как восстанавливаться после травмы спинного мозга. Иначе бы не было столько людей на колясках.

Считаю, что неправильно давать ложную надежду. Что все восстановится, что все будет хорошо. Надо говорить правду: надо заниматься физкультурой, станет в чем-то лучше, но полностью никто не восстановится, – поведал бывший вратарь .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ