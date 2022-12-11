Тимощук о ситуации на Украине: «Не все так однозначно. Мое молчание не говорит, что я поддерживаю СВО или нет»

Тренер поделился мнением о ситуации на Украине.

«Я живу здесь (в России – прим.) много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России.

У нас одинаковые мышления и менталитет. «Зенит» – мой дом. Я не планирую никуда уезжать.

Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо. А те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес.

То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция.

Моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить», – передает слова Тимощука Sport24 со ссылкой на интервью фанатскому движению «Зенита».

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