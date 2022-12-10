Шансы Англии и Франции почти равны, а кто ваш фаворит? Решайте с фрибетом 1000 рублей от PARI!

Англия встречается с Францией в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Команда Гарета Саутгейта не испытала серьезных проблем в 1/8 финала, забив три безответных мяча Сегеналу. Подопечные Дидье Дешама также довольно легко преодолели сопротивление поляков.

В предстоящем матче букмекеры считают шансы сторон практически равными, с едва заметным креном в сторону Франции. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2,60, а на успех «трех львов» – за 3,05. Проход французов в полуфинал оценен кэфом 1,80, англичан – 2,05. Если считаете, что лишь одна из команд забьет в матче, можно неплохо заработать: такой коэффициент на Францию составляет 4,00, а а Англию – 5,00!

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