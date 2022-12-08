«Спартак» выпустил коллекцию ретро-футболок в год столетия

Теги Спартак Федор Черенков натив Футбол

Московский клуб анонсировал выпуск специальной коллекции футболок, выполненных в ретро-стиле: 

«В год столетия клуба мы предлагаем вашему вниманию коллекцию ретро-футболок, которые дополнят ваш образ: в университете, в любимом заведении или во время занятия спортом! 

Одна из футболок максимально приближена к той, что носил «Спартак» в 1985-м. На знаменитом фото того времени из Тарасовки в похожей форме во время тренировки позирует легендарный Федор Черенков».

Окунуться в атмосферу прошлого и ознакомиться со всей коллекцией можно на официальном сайте клуба.

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