Англия может выйти в плей-офф даже проиграв, а Уэльсу нужна победа. Забирайте до 1 млн рублей каждый день, ставя на матчи ЧМ с «Фонбет»

Англия играет с Уэльсом в заключительном туре группового раунда чемпионата мира в Катаре.

Команда Гарета Саутгейта будет в плей-офф при ничьей и победе. Возможна даже ситуация, что англичане выйдут в следующий раунд, проиграв в этом матче. Валлийцам же необходимо побеждать, чтобы получить хоть какие-то шансы на проход: у команды Роба Пейджа лишь 1 очко после двух проведенных игр.

При этом Англия – огромный фаворит встречи: на победу дают коэффициент 1,45, а вот потенциальный успех Гарета Бэйла с партнерами оценен скромно – 8,00. На ничью, которая ничего не дает Уэльсу, можно поставить за 4,30.

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