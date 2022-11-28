Португалия – фаворит в игре с Уругваем. Роналду снова забьет?

Сборная Португалии лидирует в группе H на ЧМ-2022.

Матч с командой Ганы складывался непросто, но европейцы одержали победу со счетом 3:2, а Криштиану Роналду реализовал пенальти и забил на своем пятом чемпионате мира.

В активе сборной Уругвая лишь одно очко после нулевой ничьей с корейцами. Португальцы во главе с настроенным на голы Роналду считаются фаворитами сегодняшнего матча с «селесте». BetBoom предлагает коэффициент 1,97 на победу европейской сборной. Поставить на уругвайцев можно с 4,28.

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