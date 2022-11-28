Бразилия – фаворит матча со Швейцарией, но этот ЧМ уже дарил сенсации. Фрибет 2000 рублей при регистрации ждет!

В понедельник состоится встреча лидеров группы G – Бразилия сыграет со Швейцарией.

Обе команды стартовали на ЧМ с победы. Бразилия вскрыла и разобрала Сербию, швейцарцы не без труда взяли три очка с Камеруном.

В очном матче пентакампеоны – огромный фаворит: кэф на успех команды Тите 1,50, тогда как победа ребят Мурата Якина видится маловероятной (7,00). В случае ничьей также можно неплохо заработать, коэффициент составляет 4,30.

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