Испанцы поймали кураж, а немцам уже нельзя проигрывать. Выберите победителя с бонусом 1500 рублей!

Матч сборных Испании и Германии может стать определяющим на групповом этапе ЧМ-2022.

В 1-м туре «Красная фурия» отгрузила семь мячей в ворота команды Коста-Рики. А сборная Германии ужаснула своих болельщиков, потерпев поражение от японцев!

Немцам теперь уже никак нельзя проигрывать, но «Олимп» котирует испанцев как фаворитов воскресного матча. Коэффициент на победу птенцов Луиса Энрике – 2,40. На успех сборной Германии можно поставить с 2,95, на ничью – с 3,65.

Матч может получиться напряженным и нервным, в особенности для немцев, а у вас все будет хорошо в любом случае – есть ведь бонус 1500 рублей от «Олимп» без всяких условий!