Шансы Испании и Германии почти равны! А вас ждут 450 млн рублей!

Одно из главных событий группового этапа ЧМ-2022 – матч сборных Испании и Германии.

Соперники начали турнир по-разному. «Красная фурия» забила семь безответных голов оппонентам из Коста-Рики. А немцы сенсационно проиграли японцам.

«Лига Ставок» видит фаворита воскресного матча в сборной Испании. Коэффициент на победу этой команды – 2,42. Но шансы немцев отличаются не сильно – 2,85. Ничья наименее вероятна, а значит коэффициент заманчивый – 3,60.

Матч будет интересным сам по себе, а благодаря «Лиге Ставок» он может стать судьбоносным для вас. Выиграйте джекпот 450 миллионов рублей!