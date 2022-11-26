Франция дважды проиграла Дании в этом году. Выберите фаворита нового матча с фрибетом 2000 рублей!

Очередной игровой день ЧМ-2022 украсит встреча сильных европейских сборных – Франции и Дании.

Северяне в этом году дважды обыграли команду Дидье Дешама. 2:1 и 2:0 – оба состоявшихся в рамках Лиги наций матча завершились в пользу датчан. Но чемпионат мира дело особое...

«Фонбет» считает фаворитом сборную Франции. Поставить на эту команду можно с коэффициентом 1,80, на ничью – с 3,70, а на датчан – с 5,00.

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