Министр спорта Саудовской Аравии о вложениях местных инвесторов в клубы АПЛ: «Есть большой интерес и аппетит. Почему бы и нет?»

Министр спорта Саудовской Аравии поддержал вложения местных инвесторов в английские клубы.

У уже есть владельцы из Саудовской Аравии после того, как в октябре 2021 года была совершена покупка клуба при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Владельцы и в настоящее время изучают возможность продажи клубов.

«Я не могу говорить от имени частного сектора, но есть большой интерес и аппетит, и есть большая страсть к футболу. Это самая просматриваемая лига в Саудовской Аравии и в регионе, здесь много поклонников .

Мы обязательно поддержим приход туда частного сектора [Саудовской Аравии], потому что мы знаем, что это положительно отразится на спорте в королевстве».

«Если есть инвестор, готовый сделать это, и суммы будут подходящими, то почему бы и нет?» – сказал принц Абдулазиз ибн Турки Аль-Фейсал в интервью BBC Sport.

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