Зенит — Спартак: прогноз на матч 27.11.2022, Фонбет Кубок России

27 ноября, в воскресенье, «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1.

Зенит

Команда Сергея Семака неоднозначно проводит розыгрыш Фонбет Кубка России. Начав турнир с уверенной домашней победы над воронежским «Факелом» (2:0), петербуржцы в последующих двух гостевых матчах уступили сначала самарским «Крыльям Советов» (0:2), а затем и «Спартаку» (0:3).

После того, как перед сине-бело-голубыми замаячила перспектива не попасть в плей-офф Кубка, подопечные Семака провели два следующих матча достаточно собранно. Сначала чемпионы России на своем поле взяли реванш у «Крыльев Советов» (2:1), а затем благодаря дублю Малкома переиграли в Воронеже «Факел» (2:0).

С девятью очками зенитовцы перед заключительным матчем группового этапа занимают третье место, дающее право сыграть в плей-офф Пути регионов. В этой сетке турнира придется провести на один матч больше, поэтому петербуржцы постараются все-таки подняться в таблице выше и попасть в плей-офф Пути РПЛ.

Перед матчем со «Спартаком» «Зенит» на своем поле провел товарищеский матч против белградской «Црвены Звезды». Пропустив в первом тайме, чемпион России после перерыва сумел забить трижды и одержал волевую победу — 3:1.

В матче со «Спартаком» точно не сыграет Деян Ловрен — хорватский защитник находится в расположении своей сборной на Чемпионате мира в Катаре. Возможно, кто-то из южноамериканских футболистов сине-бело-голубых также отправится в отпуск раньше времени и с москвичами уже не сыграет.

Спартак

Красно-белые под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля проводят очень хороший сезон. После первой части чемпионата спартаковцы занимают второе место в турнирной таблице, опережая «Ростов» на одно очко и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

В Фонбет Кубке России красно-белые до последнего матча в Самаре также выглядели солидно, показывая максимальные результат. На своем поле «Спартак» разгромил «Факел» и «Зенит» с одинаковым счетом 3:0, а также с минимальным преимуществом одолел «Крылья Советов». Четвертую победу москвичи одержали в Воронеже со счетом 2:1.

В 5-м туре Кубка «Спартак» гостил в Самаре и в случае победы или ничьей гарантировал бы себе первое место в группе. Красно-белые даже повели после гола защитника Никиты Чернова, но затем в течение двух минут пропустили два мяча и в итоге потерпели первое поражение в турнире.

По итогам группового этапа может сложиться ситуация, что сразу три команды наберут по 12 очков, и тогда все определит разница забитых и пропущенных мячей в играх между собой. Пока она лучше у москвичей, но в случае крупного поражения в Петербурге команда Абаскаля может опуститься аж на третье место.

Зенит — Спартак: история личных встреч

С 2003 года команды провели между собой 47 матчей, в которых 20 раз победу праздновал «Зенит», 12 раз — «Спартак», и в 15—ти случаях был зафиксирован ничейный исход.

Последние вояжи «Спартака» в Санкт—Петербург приносили его болельщикам и футболистам только негативные эмоции. Пять последних очных встреч на «Газпром Арене» завершились уверенными победами хозяев, а в прошлом сезоне сине—бело—голубых и вовсе учинили форменный разгром красно—белым — 7:1.

Уже перед началом этого сезона команда Семака обыграла москвичей со счетом 4:0 в Суперкубке России.

В Москве в этом сезоне команды провели две встречи и обменялись победами: в чемпионате был сильнее «Зенит» (2:1), а в Кубке — «Спартак».

Коэффициенты букмекеров на матч Зенит — Спартак

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Зенита Ничья Победа Спартака ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 1.61 4.6 5.1 2.28 1.61 Fonbet 1.57 4.7 5.1 2.3 1.63 Winline 1.53 4.60 6.20 2.25 1.59 Pari 1.57 4.7 5.1 2.3 1.63 1хСтавка 1.53 4.52 2.35 1.6 1.64

Букмекеры считают фаворитом этой пары «Зенит» и, скорее всего, петербуржцы действительно наберут три очка. Все-таки команда Семака выше классом, и последние личные встречи этих соперников, особенно на берегах Невы, это доказывали. С настроем на красно-белых у зенитовцев тоже всегда все в порядке, и им захочется уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении. Так что должна зайти ставка П1.

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