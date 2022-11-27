Зенит — Спартак: прогноз на матч 27.11.2022, Фонбет Кубок России
27 ноября, в воскресенье, «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16:00 по московскому времени.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендуемые ставки: П1.
Зенит
Команда Сергея Семака неоднозначно проводит розыгрыш Фонбет Кубка России. Начав турнир с уверенной домашней победы над воронежским «Факелом» (2:0), петербуржцы в последующих двух гостевых матчах уступили сначала самарским «Крыльям Советов» (0:2), а затем и «Спартаку» (0:3).
После того, как перед сине-бело-голубыми замаячила перспектива не попасть в плей-офф Кубка, подопечные Семака провели два следующих матча достаточно собранно. Сначала чемпионы России на своем поле взяли реванш у «Крыльев Советов» (2:1), а затем благодаря дублю Малкома переиграли в Воронеже «Факел» (2:0).
С девятью очками зенитовцы перед заключительным матчем группового этапа занимают третье место, дающее право сыграть в плей-офф Пути регионов. В этой сетке турнира придется провести на один матч больше, поэтому петербуржцы постараются все-таки подняться в таблице выше и попасть в плей-офф Пути РПЛ.
Перед матчем со «Спартаком» «Зенит» на своем поле провел товарищеский матч против белградской «Црвены Звезды». Пропустив в первом тайме, чемпион России после перерыва сумел забить трижды и одержал волевую победу — 3:1.
В матче со «Спартаком» точно не сыграет Деян Ловрен — хорватский защитник находится в расположении своей сборной на Чемпионате мира в Катаре. Возможно, кто-то из южноамериканских футболистов сине-бело-голубых также отправится в отпуск раньше времени и с москвичами уже не сыграет.
Спартак
Красно-белые под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля проводят очень хороший сезон. После первой части чемпионата спартаковцы занимают второе место в турнирной таблице, опережая «Ростов» на одно очко и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
В Фонбет Кубке России красно-белые до последнего матча в Самаре также выглядели солидно, показывая максимальные результат. На своем поле «Спартак» разгромил «Факел» и «Зенит» с одинаковым счетом 3:0, а также с минимальным преимуществом одолел «Крылья Советов». Четвертую победу москвичи одержали в Воронеже со счетом 2:1.
В 5-м туре Кубка «Спартак» гостил в Самаре и в случае победы или ничьей гарантировал бы себе первое место в группе. Красно-белые даже повели после гола защитника Никиты Чернова, но затем в течение двух минут пропустили два мяча и в итоге потерпели первое поражение в турнире.
По итогам группового этапа может сложиться ситуация, что сразу три команды наберут по 12 очков, и тогда все определит разница забитых и пропущенных мячей в играх между собой. Пока она лучше у москвичей, но в случае крупного поражения в Петербурге команда Абаскаля может опуститься аж на третье место.
Зенит — Спартак: история личных встреч
С 2003 года команды провели между собой 47 матчей, в которых 20 раз победу праздновал «Зенит», 12 раз — «Спартак», и в 15—ти случаях был зафиксирован ничейный исход.
Последние вояжи «Спартака» в Санкт—Петербург приносили его болельщикам и футболистам только негативные эмоции. Пять последних очных встреч на «Газпром Арене» завершились уверенными победами хозяев, а в прошлом сезоне сине—бело—голубых и вовсе учинили форменный разгром красно—белым — 7:1.
Уже перед началом этого сезона команда Семака обыграла москвичей со счетом 4:0 в Суперкубке России.
В Москве в этом сезоне команды провели две встречи и обменялись победами: в чемпионате был сильнее «Зенит» (2:1), а в Кубке — «Спартак».
Коэффициенты букмекеров на матч Зенит — Спартак
Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
|
Букмекерская контора
|
Победа Зенита
|
Ничья
|
Победа Спартака
|
ТМ 2.5
|
ТБ 2.5
|
1.61
|
4.6
|
5.1
|
2.28
|
1.61
|
1.57
|
4.7
|
5.1
|
2.3
|
1.63
|
1.53
|
4.60
|
6.20
|
2.25
|
1.59
|
1.57
|
4.7
|
5.1
|
2.3
|
1.63
|
1.53
|
4.52
|
2.35
|
1.6
|
1.64
Букмекеры считают фаворитом этой пары «Зенит» и, скорее всего, петербуржцы действительно наберут три очка. Все-таки команда Семака выше классом, и последние личные встречи этих соперников, особенно на берегах Невы, это доказывали. С настроем на красно-белых у зенитовцев тоже всегда все в порядке, и им захочется уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении. Так что должна зайти ставка П1.
🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Комментарии