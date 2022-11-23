Германия – огромный фаворит матча с Японией на ЧМ. С фрибетом 2000 рублей можно рискнуть!

Сборная Германии стартует на чемпионате мира в Катаре матчем против Японии.

Немцы сенсационно провалились на ЧМ-2018, заняв последнее место в группе и забив лишь два мяча. Квартет с Японией и Коста-Рикой на нынешнем турнире не выглядит непроходимым, а в стартовом матче сборная Ханси Флика выступает огромным фаворитом – 1,45 против 6,90 за японцев. Ничью можно взять за 4,60.

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