Стерлинг медитирует и смотрит смешные видео на ютубе для подготовки к важным матчам: «Хорошо отвлечься от нервозности»
Рахим Стерлинг рассказал, как готовится к важным матчам.
«Одно из моих любимых приложений для подготовки к игре – YouTube. Хорошо немного уйти в юмор и отвлечься от нервозности.
Ближе к игре мне нравится использовать приложение [для медитации] Headspace, сосредоточиться на своем дыхании и подойти к игре максимально сфокусированным.
Если я забил, то на следующую игру постараюсь надеть те же кроссовки и спортивный костюм. А если нет, то они отправятся обратно в шкаф.
Когда дело доходит до действительно больших игр, я стараюсь настроиться на то, как я повлияю на игру. Чем меньше я думаю об игре и занимаюсь повседневными делами, тем лучше. Это помогает отгородиться от шума», – сказал вингер «Челси» и сборной Англии.
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