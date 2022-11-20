Зимний ЧМ стартует матчем между Катаром и Эквадором. Врывайтесь на турнир с фрибетом 2000 рублей!

Сборная Катара на правах хозяйки откроет зимний чемпионат мира матчем с Эквадором.

Интересно отметить, что катарцы не считаются сильным аутсайдером: на победу команды Феликса Санчеса Баса можно поставить с коэффициентом 3,00, тогда как за Эквадор дают не такие уж и впечатляющие 2,60. Ничья оценена коэффициентом 3,05. Эквадорцы, которые едва не лишились права участия в турнире из-за выступления колумбийского игрока в отборе, сыграли вничью три последних матчах с невзрачным счетом 0:0. Зато у Катара – четыре победы, хотя и в товарищеских матчах не под эгидой ФИФА.

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