Матч королей ничьих из Эквадора против Катара откроет ЧМ. Для вас подарок – бонус 2000 рублей на ставку!

Необычный чемпионат мира в Катаре откроется в воскресенье, 20 ноября, игрой между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Катарцы провели перед мундиалем серию товарищеских встреч и после ничьей с Чили в сентябре выиграли все четыре следующих матча: с Гватемалой, Гондурасом, Панамой и Албанией.

Катарская команда под руководством испанца Феликса Санчеса Баса впервые выступает в финальной части чемпионатов мира – и для дебютанта шансы в стартовом матче выглядят неплохо: за победу Катара дают коэффициент 3,20. В то же время на выигрыш Эквадора можно поставить с кэфом 2,50, а на ничью – за 3,15. Эквадорцы, между прочим, короли ничьих: 4 из 5 последних матчей команды Густаво Альфаро завершились со счетом 0:0.

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