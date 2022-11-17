Саша Здьелар: «Чемпионат России настолько конкурентный, что иногда отсутствие еврокубков не ощущается»

Полузащитник ЦСКА Саша Здьелар высказался об уровне Мир .

– Ты еще до перехода знал, что российские клубы не будут выступать в еврокубках. Почему решился на трансфер? Мог ли еще пару лет назад представить, что будешь играть в России?

– Могу сказать, что раньше были какие-то разговоры о переходе в российские клубы. Был интерес, но не было конкретики.

Даже когда я узнал, что российские команды не будут играть в еврокубках, я начал узнавать некоторые детали о самой России, как функционирует лига. Могу лишь сказать, что чемпионат настолько конкурентный, что иногда отсутствие еврокубков совсем не ощущается.

Думаю, что сейчас все просто ждут, когда команды вновь допустят до международных турниров. Я уверен, что и по условиям, и по величию клубов, российские команды заслуживают играть в еврокубках, – сказал Здьелар.