Глава судей РФС: «Спросим у Карпина, что это за резервные арбитры, которые не знают, как правильно принимать решения»
Глава департамента судейства РФС оценил слова Валерия Карпина об арбитрах.
Главный тренер «Ростова» заявил, что судьи Мир РПЛ «сами не понимают, что надо свистеть, а что не надо».
«Мы спросим у Валерия Георгиевича, что это за резервные арбитры, которые не знают, как правильно принимать решения. Если такие случаи были, то это не совсем правильное поведение. Я не знаю о таких разговорах. Мы дополнительно это проверим, мы полностью открыты в этом плане.
Скорее всего, резервный в этой ситуации объяснял, как судьи принимают решения, но тренеры на эмоциях или по какой-то другой причине могли понять его неверно.
Плюс нельзя забывать, что резервный не всегда видит тот или иной момент с оптимального ракурса, поэтому может сказать, что действительно чего-то не увидел и поэтому не готов давать оценку.
Так или иначе, мы готовы разобраться в любом подобном эпизоде. Безусловно, по умолчанию со стороны судей неправильно говорить такие вещи тренерам. Это приводит к недовольству. Но я не уверен, что такая ситуация имела место в таком ключе. Мне сложно это представить», — сказал Павел Каманцев.
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