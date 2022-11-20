Узбекистан — Россия: прогноз на игру 20.11.2022, товарищеский матч
Из двух товарищеских матчей сборной России второй с Узбекистаном представляется более интересным и со спортивной точки зрения, и с точки зрения антуража вокруг игры. Можно даже не вспоминать историю давних лет, когда Россия и Узбекистан входили в состав одной страны, а клубы пересекались в разных лигах союзного чемпионата. Название команды «Пахтакор» до сих пор известно подавляющему числу болельщиков. Впоследствии российские футболисты играли немаловажную роль для команды Узбекистана, речь идет о натурализации. В начале века небольшая группа футболистов московского «Локомотива» приняла приглашение федерации футбола этой страны и стала выступать за сборную. Речь идет об Алексее Полякове, Владимире Мамонове, Олеге Пашинине. Так что между двумя нашими странами в футбольном смысле можно найти немало общего. Да и вообще, для болельщиков российской сборной этот матч будет своеобразным разогревом перед открытием Чемпионата мира по футболу в Катаре. Заочно можно будет сравнить уровень и в очередной раз пожалеть, что нас в Катаре не будет. Матч состоится в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», начало в 15:00 по московскому времени.
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Рекомендуемая ставка: П2, Ф2 (0), ТБ (2,5)
Узбекистан
Сборная Узбекистана считается одной из сильнейших в азиатской конфедерации, но при этом она так ни разу и не смогла стать участников финальной стадии чемпионатов мира по футболу. Были локальные успехи в Азии, победы на второстепенных турнирах, и наивысшем достижением центральноазиатской команды можно назвать четвертое место на Кубке Азии в 2011 году. Чемпионаты мира будто заколдованы для Узбекистана. Сборная регулярно попадает в финальные этапы, но там все время оказывается сильнее кто-то другой. Ближе всего к успеху команда была в 2013 году в преддверии Чемпионата мира в Бразилии. Узбекистан играл стыковые матчи с Бахрейном за право сыграть в межконтинентальном стыке, но Бахрейн оказался сильнее в продолжительной серии пенальти. В прошлом году сборную возглавил словенский специалист Сречко Катанец, с ним у футбольной ассоциации связаны большие надежды. В Катар поехать не удалось, но в 2026 году Чемпионат мира пройдет в трех странах Северной Америки и участвовать в нем будут уже 48 сборных, чем не вариант для команды Узбекистана, наконец, стать участником финального турнира. С уровнем команды познакомимся уже на фоне сборной России. Предлагаем вашему вниманию последние результаты команды.
- Товарищеский. 27.09.2022, Узбекистан — Коста-Рика — 1 : 2
- Товарищеский. 23.09.2022, Камерун — Узбекистан — 0 : 2
- Кубок Азии, отборочный. 14.06.2022, Узбекистан — Таиланд — 2 : 0
- Кубок Азии, отборочный. 11.06.2022, Мальдивы — Узбекистан — 0 : 4
- Кубок Азии, отборочный. 08.06.2022, Узбекистан — Шри-Ланка — 3 : 0
Факты и цифры
- В рейтинге ФИФА сборная Таджикистана занимает 77-ю позицию, при этом лучшим достижением считается 45-е место в 2007 году
- Капитаном команды является хорошо известный по выступлениям за «Ростов» Эльдор Шомуродов
- Лучший бомбардир команды за всю историю Максим Шацких — 34 забитых мяча
- Больше всего матчей за команду Узбекистана провел Сервер Джепаров, он выходил на поле в составе сборной 126 раз
Россия
Сложно сказать, насколько глубокой будет ротация игроков сборной России в предстоящем матче. Наверняка Валерий Карпин распределит силы между футболистами в рамках двух товарищеских матчей более-менее одинаково. Не стоит также ждать от сборной России слаженных действий. В команду привлекается много молодых игроков, вместе они практически не играли, за исключением юношеских и молодежных команд. Поэтому нас ожидает зрелище примерное тому, что мы видели в матче со сборной Кыргызстана двухмесячной давности. Если брать все три центральноазиатских сборных, с которыми в этот отрезок сыграют россияне, то Узбекистан самая сильная команда. Не стоит удивляться любому предполагаемому исходу. Сречко Катанец будет рассматривать этот матч в качестве подготовки к Кубку Азии, который состоится в 2023 году. Вероятно, тоже захочет проверить резервистов. Будем надеяться, что болельщики сборной Узбекистана погонят свою команду вперед, и мы станем свидетелями интересного поединка. Любопытно также будет посмотреть на прообраз сборной России, которая в лучшем случае в крупных турнирах примет участие в будущем году. Перед вами пять последних результатов российской команды.
- Товарищеский. 24.09.2022, Кыргызстан — Россия — 1 : 2
- ЧМ, отборочный. 14.11.2021, Хорватия — Россия — 1 : 0
- ЧМ, отборочный. 12.11.2021, Россия — Кипр — 6 : 0
- ЧМ, отборочный. 12.10.2021, Словения — Россия — 1 : 2
- ЧМ, отборочный. 09.10.2021, Россия — Словакия — 1 : 0
Факты и цифры
- Сборная России проведет всего третий официальный матч в календарном году, никогда ранее команда не играла так мало
- В рейтинге ФИФА российская команда занимает 33 позицию
- Лучшими бомбардирами команды за всю ее историю являются Александр Кержаков и Артем Дзюба — по 30 забитых мячей
- Сергей Игнашевич рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную страны — 126
Прогноз на матч Узбекистан — Россия
В существующих обстоятельствах Российскому футбольному союзу приходится с трудом находить спарринг-партнеров для национальной сборной. Радует, что сохранились хорошие отношения с коллегами из Средней Азии, и те принимают нашу команду у себя дома. Сборная Боснии и Герцеговины играть отказалась, возникли сложности с командой Ирана, хотя эти соперники куда более сильные, чем команды Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Таким образом получается, что Россия и Узбекистан 20 ноября проведут первый матч в истории. И матч этот на три результата. Если с командой Таджикистана не все букмекерские конторы даже предлагали коэффициенты, то тут картина примерно равная. Слишком от многих факторов зависит результат этой игры.
Коэффициенты букмекеров на матч Узбекистан — Россия
Судя по коэффициентам, небольшое преимущество у гостей, нот реализовать его будет очень непросто.
|
Ставки букмекеров
|
Победа Узбекистана
|
Ничья
|
Победа России
|
3,34
|
3,34
|
2,14
|
3,30
|
3,40
|
2,10
|
3,35
|
3,45
|
2,18
|
3,40
|
3,50
|
2,12
|
3,41
|
3,50
|
2,12
Даже несмотря на такие коэффициенты, есть большие сомнения, что гости обязательно победят. Рискованная ставка на этот матч победа хозяев или ничья, но игра стоит свеч.
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