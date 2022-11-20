Узбекистан — Россия: прогноз на игру 20.11.2022, товарищеский матч

Из двух товарищеских матчей сборной России второй с Узбекистаном представляется более интересным и со спортивной точки зрения, и с точки зрения антуража вокруг игры. Можно даже не вспоминать историю давних лет, когда Россия и Узбекистан входили в состав одной страны, а клубы пересекались в разных лигах союзного чемпионата. Название команды «Пахтакор» до сих пор известно подавляющему числу болельщиков. Впоследствии российские футболисты играли немаловажную роль для команды Узбекистана, речь идет о натурализации. В начале века небольшая группа футболистов московского «Локомотива» приняла приглашение федерации футбола этой страны и стала выступать за сборную. Речь идет об Алексее Полякове, Владимире Мамонове, Олеге Пашинине. Так что между двумя нашими странами в футбольном смысле можно найти немало общего. Да и вообще, для болельщиков российской сборной этот матч будет своеобразным разогревом перед открытием Чемпионата мира по футболу в Катаре. Заочно можно будет сравнить уровень и в очередной раз пожалеть, что нас в Катаре не будет. Матч состоится в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», начало в 15:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П2, Ф2 (0), ТБ (2,5)

Узбекистан

Сборная Узбекистана считается одной из сильнейших в азиатской конфедерации, но при этом она так ни разу и не смогла стать участников финальной стадии чемпионатов мира по футболу. Были локальные успехи в Азии, победы на второстепенных турнирах, и наивысшем достижением центральноазиатской команды можно назвать четвертое место на Кубке Азии в 2011 году. Чемпионаты мира будто заколдованы для Узбекистана. Сборная регулярно попадает в финальные этапы, но там все время оказывается сильнее кто-то другой. Ближе всего к успеху команда была в 2013 году в преддверии Чемпионата мира в Бразилии. Узбекистан играл стыковые матчи с Бахрейном за право сыграть в межконтинентальном стыке, но Бахрейн оказался сильнее в продолжительной серии пенальти. В прошлом году сборную возглавил словенский специалист Сречко Катанец, с ним у футбольной ассоциации связаны большие надежды. В Катар поехать не удалось, но в 2026 году Чемпионат мира пройдет в трех странах Северной Америки и участвовать в нем будут уже 48 сборных, чем не вариант для команды Узбекистана, наконец, стать участником финального турнира. С уровнем команды познакомимся уже на фоне сборной России. Предлагаем вашему вниманию последние результаты команды.

Товарищеский. 27.09.2022, Узбекистан — Коста-Рика — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 23.09.2022, Камерун — Узбекистан — 0 : 2

— 0 : Кубок Азии, отборочный. 14.06.2022, Узбекистан — Таиланд — 2 : 0

— Таиланд — : 0 Кубок Азии, отборочный. 11.06.2022, Мальдивы — Узбекистан — 0 : 4

— 0 : Кубок Азии, отборочный. 08.06.2022, Узбекистан — Шри-Ланка — 3 : 0

Факты и цифры

В рейтинге ФИФА сборная Таджикистана занимает 77-ю позицию, при этом лучшим достижением считается 45-е место в 2007 году

Капитаном команды является хорошо известный по выступлениям за «Ростов» Эльдор Шомуродов

Лучший бомбардир команды за всю историю Максим Шацких — 34 забитых мяча

Больше всего матчей за команду Узбекистана провел Сервер Джепаров, он выходил на поле в составе сборной 126 раз

Россия

Сложно сказать, насколько глубокой будет ротация игроков сборной России в предстоящем матче. Наверняка Валерий Карпин распределит силы между футболистами в рамках двух товарищеских матчей более-менее одинаково. Не стоит также ждать от сборной России слаженных действий. В команду привлекается много молодых игроков, вместе они практически не играли, за исключением юношеских и молодежных команд. Поэтому нас ожидает зрелище примерное тому, что мы видели в матче со сборной Кыргызстана двухмесячной давности. Если брать все три центральноазиатских сборных, с которыми в этот отрезок сыграют россияне, то Узбекистан самая сильная команда. Не стоит удивляться любому предполагаемому исходу. Сречко Катанец будет рассматривать этот матч в качестве подготовки к Кубку Азии, который состоится в 2023 году. Вероятно, тоже захочет проверить резервистов. Будем надеяться, что болельщики сборной Узбекистана погонят свою команду вперед, и мы станем свидетелями интересного поединка. Любопытно также будет посмотреть на прообраз сборной России, которая в лучшем случае в крупных турнирах примет участие в будущем году. Перед вами пять последних результатов российской команды.

Товарищеский. 24.09.2022, Кыргызстан — Россия — 1 : 2

— 1 : ЧМ, отборочный. 14.11.2021, Хорватия — Россия — 1 : 0

— Россия — : 0 ЧМ, отборочный. 12.11.2021, Россия — Кипр — 6 : 0

— Кипр — : 0 ЧМ, отборочный. 12.10.2021, Словения — Россия — 1 : 2

— 1 : ЧМ, отборочный. 09.10.2021, Россия — Словакия — 1 : 0

Факты и цифры

Сборная России проведет всего третий официальный матч в календарном году, никогда ранее команда не играла так мало

В рейтинге ФИФА российская команда занимает 33 позицию

Лучшими бомбардирами команды за всю ее историю являются Александр Кержаков и Артем Дзюба — по 30 забитых мячей

Сергей Игнашевич рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную страны — 126

Прогноз на матч Узбекистан — Россия

В существующих обстоятельствах Российскому футбольному союзу приходится с трудом находить спарринг-партнеров для национальной сборной. Радует, что сохранились хорошие отношения с коллегами из Средней Азии, и те принимают нашу команду у себя дома. Сборная Боснии и Герцеговины играть отказалась, возникли сложности с командой Ирана, хотя эти соперники куда более сильные, чем команды Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Таким образом получается, что Россия и Узбекистан 20 ноября проведут первый матч в истории. И матч этот на три результата. Если с командой Таджикистана не все букмекерские конторы даже предлагали коэффициенты, то тут картина примерно равная. Слишком от многих факторов зависит результат этой игры.

Коэффициенты букмекеров на матч Узбекистан — Россия

Судя по коэффициентам, небольшое преимущество у гостей, нот реализовать его будет очень непросто.

Ставки букмекеров Победа Узбекистана Ничья Победа России 1ХСтавка 3,34 3,34 2,14 Winline 3,30 3,40 2,10 Лига Ставок 3,35 3,45 2,18 PARI 3,40 3,50 2,12 Olimpbet 3,41 3,50 2,12

Даже несмотря на такие коэффициенты, есть большие сомнения, что гости обязательно победят. Рискованная ставка на этот матч победа хозяев или ничья, но игра стоит свеч.

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