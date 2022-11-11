Где смотреть Сборная Узбекистана – Сборная России, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 20 ноября

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В воскресенье, 20 ноября, сыграют сборная Узбекистана и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.

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  • Игра пройдет на стадионе «Пахтакор».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

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