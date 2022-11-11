Аршавин о сезоне без поражений: «Цель «Зенита» – чемпионство. Без разницы, были поражения или нет»

рассказал о целях на сезон.

«Главной целью «Зенита» остается чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное – стать первыми.

Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли: а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься», – сказал Аршавин.

Напомним, что до матча 16-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:2) «Зенит» не потерпел ни одного поражения в чемпионате.

После 16 туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. 12 ноября «Зенит» сыграет с «Торпедо» в гостях в рамках 17-го тура .