Аршавин о сезоне без поражений: «Цель «Зенита» – чемпионство. Без разницы, были поражения или нет»
Андрей Аршавин рассказал о целях «Зенита» на сезон.
«Главной целью «Зенита» остается чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное – стать первыми.
Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли: а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься», – сказал Аршавин.
Напомним, что до матча 16-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:2) «Зенит» не потерпел ни одного поражения в чемпионате.
После 16 туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. 12 ноября «Зенит» сыграет с «Торпедо» в гостях в рамках 17-го тура РПЛ.
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