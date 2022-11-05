Семак о «Зените»: «Рекорды или дифирамбы отвлекают игроков от цели – выходить на каждый матч как на последний. Мы не готовы пройти весь чемпионат без поражений»

считает, что рекорды отвлекают игроков «Зенита».

В субботу петербургский клуб уступил «Ахмату» со счетом 1:2 в Мир РПЛ.

– Когда вы видите и видели такой большой отрыв после 15 туров, и что «Зенит» побил множество рекордов после первого круга РПЛ? Была ли какая-то дополнительная мотивация, кроме основной – выиграть титул, пятое чемпионство подряд и вторую звезду. Если да, то что? Чемпионат без поражений, все 15 домашних матчей без поражений, или все это не имело для вас значения?

– Это все сопутствующие результаты. Как раз все рекорды или дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от главной и важной цели – выходить на каждый матч как на последний, показывать хорошую игру.

Тут нам всем нужно стремиться, чтобы мы видели надежность и качество игры в каждом матче. Тогда и результат будет. А по поводу всех рекордов – наша задача выиграть чемпионат, и никто из нас не думает, что будет легко.

Мы можем проиграть абсолютно любой команде при определенном стечении обстоятельств. Наше дело минимизировать количество матчей, в которых мы будем терять очки, и в каждой игре настраиваться на победу. Что будет в конце сезона – посмотрим. На сегодняшний день мы точно не готовы пройти весь чемпионат без поражений, – сказал тренер .