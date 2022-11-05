Спаллетти – лучший тренер октября в Серии А. «Наполи» выиграл 5 матчей из 5 и лидирует в таблице
Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в Серии А.
Его «Наполи» в прошлом месяце победил во всех 5 матчах в чемпионате Италии.
Клуб из Неаполя набрал 32 очка после 12 туров и лидирует в таблице с отрывом в 5 очков от идущей на 2-м месте «Аталанты».
Сегодня команды сыграют между собой.
Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?
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