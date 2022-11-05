Спаллетти – лучший тренер октября в Серии А. «Наполи» выиграл 5 матчей из 5 и лидирует в таблице

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Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в Серии А.

Его «Наполи» в прошлом месяце победил во всех 5 матчах в чемпионате Италии. 

Клуб из Неаполя набрал 32 очка после 12 туров и лидирует в таблице с отрывом в 5 очков от идущей на 2-м месте «Аталанты». 

Сегодня команды сыграют между собой. 

Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?

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