Последний домашний матч в РПЛ в этом году: поддержите «Сочи» в важном матче против «Спартака»!

В рамках 16 тура РПЛ «Сочи» сыграет с московским «Спартаком» в субботу, 5 ноября, 14:00 на стадионе «Фишт».

Это будет заключительный домашний матч «Сочи» в этом году в рамках РПЛ. Все три предыдущих матча на «Фиште» закончились сухими победами сочинцев, отличный момент, чтобы продолжить серию.

Клуб проводит конкурс, приуроченный к матчу, более подробная информация доступна в официальном телеграм-канале.

Приходите поддержать любимую команду!

Билеты на матч доступны по ссылке.