Последний домашний матч в РПЛ в этом году: поддержите «Сочи» в важном матче против «Спартака»!
В рамках 16 тура РПЛ «Сочи» сыграет с московским «Спартаком» в субботу, 5 ноября, 14:00 на стадионе «Фишт».
Это будет заключительный домашний матч «Сочи» в этом году в рамках РПЛ. Все три предыдущих матча на «Фиште» закончились сухими победами сочинцев, отличный момент, чтобы продолжить серию.
Клуб проводит конкурс, приуроченный к матчу, более подробная информация доступна в официальном телеграм-канале.
Приходите поддержать любимую команду!
Билеты на матч доступны по ссылке.
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