Златан Ибрагимович: «С первого дня я хотел быть самым сильным, быть лучше всех. Я работал и жертвовал собой, это помогло меня вырасти как личность»

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Златан Ибрагимович рассказал, какую цель поставил перед собой в начале карьеры.

«С первого дня я хотел быть самым сильным, быть лучше всех.

Я всегда хотел сделать карьеру. Но дело было не в голах, а в том, чтобы быть как можно более совершенным игроком. Я работал и жертвовал собой. Это помогло меня вырасти как личность», – сказал нападающий «Милана» Canal+.

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