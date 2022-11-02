Златан Ибрагимович: «С первого дня я хотел быть самым сильным, быть лучше всех. Я работал и жертвовал собой, это помогло меня вырасти как личность»

рассказал, какую цель поставил перед собой в начале карьеры.

«С первого дня я хотел быть самым сильным, быть лучше всех.

Я всегда хотел сделать карьеру. Но дело было не в голах, а в том, чтобы быть как можно более совершенным игроком. Я работал и жертвовал собой. Это помогло меня вырасти как личность», – сказал нападающий Canal+.