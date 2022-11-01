В «Ливерпуле» считают, что у команды есть проблемы с коммуникацией на поле, так как новички не знают английский
В «Ливерпуле» считают проблемой то, что некоторые игроки не знают английский язык.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, в клубе обсуждают вопрос о том, что игроки мало общаются между собой на поле в ходе матчей.
Некоторые новые игроки недостаточно хорошо говорят по-английски, и это осложняет коммуникацию. Особенно ярко это проявляется в стрессовых ситуациях по ходу матчей.
В «Ливерпуле» работают над решением этой проблемы. В этом вопросе очень большую помощь оказывает тренер Витор Матос.
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