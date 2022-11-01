В «Ливерпуле» считают, что у команды есть проблемы с коммуникацией на поле, так как новички не знают английский

В считают проблемой то, что некоторые игроки не знают английский язык.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, в клубе обсуждают вопрос о том, что игроки мало общаются между собой на поле в ходе матчей.

Некоторые новые игроки недостаточно хорошо говорят по-английски, и это осложняет коммуникацию. Особенно ярко это проявляется в стрессовых ситуациях по ходу матчей.

В «Ливерпуле» работают над решением этой проблемы. В этом вопросе очень большую помощь оказывает тренер Витор Матос.