«МЮ» до января решит вопрос с контрактом Рэшфорда. Форвард хочет остаться в клубе

до января решит вопрос о продлении контракта с .

Контракт форварда действует до лета 2023 года, и «Ман Юнайтед» хочет либо подписать с ним новый долгосрочный контракт, либо активировать опцию продления соглашения на сезон до 1 января, когда у Рэшфорда появится возможность вести переговоры с другими клубами, пишет Daily Mail.

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает Рэшфорда центральной фигурой для проекта, а игрок хочет остаться в клубе, к которому он присоединился в возрасте 7 лет.

Стороны могут не успеть согласовать новый контракт до Нового года. Особенно сложно это будет сделать, если Рэшфорд поедет на ЧМ-2022 в составе сборной Англии. Если договориться о новом соглашении к тому моменту не удастся, «МЮ» активирует опцию продления.

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

У Рэшфорда 100 голов за «МЮ», а ведь он вингер! Любимый соперник – «Ливерпуль», больше всего забивал при Сульшере